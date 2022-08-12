Россиянам рассказали, какие посты в соцсетях могут быть опасны

Не стоит предавать публичной огласке персональные данные, место жительства или работы. Также в целях безопасности нельзя указывать своё точное местонахождение, а для безопасности имущества не обозначать, что вас нет дома. Такие советы дал юрист Анатолий Миронов.

Если не можете отказать себе в желании поделиться положительными эмоциями от путешествия, то юрист советует хотя бы делать это не в режиме онлайн, а позже, например по возвращении домой. Также стоит дважды подумать, прежде чем публиковать фото чужих людей.

"Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видеосъёмка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях", — уточнил Миронов в интервью "Прайму".

Если вы рассказываете в соцсетях о трудовой деятельности, не забывайте про профессиональную этику, коммерческую или служебную, а также врачебную тайну.

В российских законах есть достаточно большой блок запретов, которые можно применить к соцсетям. Нельзя публиковать нацистскую символику, возбуждать ненависть либо вражду, унижать достоинство человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, разъяснил Миронов.

"Категорически недопустимы призывы к экстремистской или террористической деятельности, к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам. Будем крайне внимательны к высказываниям о специальной военной операции, достоверные сведения о ходе которой предоставляет Минобороны", — заключил юрист.