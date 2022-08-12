Конфликт "добром не кончится": Пекин напомнил США количество граждан Китая
Глава МИД Китая: Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится
Борьба Соединённых Штатов с Китаем, население которого более чем 1,4 миллиарда человек, добром не кончится. Об этом предупредил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе интервью местным СМИ. Его высказывания обнародовала пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
Ван И отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетив Тайвань, устроила политическую провокацию, в Тайваньском проливе выросла напряжённость.
"Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится", — предупредил китайский министр.
Ответ КНР на действия США он назвал обоснованными, рациональными, необходимыми и уместными. Цель такой политики — поддержание мира в Тайваньском проливе и региональной стабильности.
Лайф напоминает, что из-за визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР была приведена в полную боеготовность. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.
Пресс-служба Президента РФ