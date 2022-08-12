Конфликт "добром не кончится": Пекин напомнил США количество граждан Китая

Борьба Соединённых Штатов с Китаем, население которого более чем 1,4 миллиарда человек, добром не кончится. Об этом предупредил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе интервью местным СМИ. Его высказывания обнародовала пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетив Тайвань, устроила политическую провокацию, в Тайваньском проливе выросла напряжённость.

"Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится", — предупредил китайский министр.