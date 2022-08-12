Завершились госиспытания российского "истребителя танков"

Завершены государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Об этом сообщил замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Её государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоения этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение", — приводит РИА "Новости" его слова.

Прошедшая модернизацию САУ 2С25 — это бронированная плавающая машина на гусеничном ходу, у неё мощный артиллерийско-ракетный комплекс, её можно десантировать. Как отметил Артяков, эта самоходная пушка может выполнять много функций.

"Способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трёх баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности", — рассказал замглавы "Ростеха".

По его словам, огневая мощь 2С25 сопоставима с основными танками типа Т-80, Т-90. При этом подвижность машины на суше и в воде находится на уровне БМД-4М или БМП-3. Артюков считает, что "конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире".