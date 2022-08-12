Как узнать телефонного мошенника с полуслова: три подсказки от эксперта по технике речи

Педагог по технике речи, телеведущая Ксения Чернова рассказала Лайфу о трёх признаках, по которым можно определить телефонного мошенника буквально с полуслова. По словам эксперта, по голосу мы всегда можем распознать, какое образование у человека, в какой среде он воспитывался и вырос. Наша собеседница выделила три речевых маячка, которые должны насторожить абонента в телефонном разговоре с незнакомцем. Это неграмотность, попытка надавить на собеседника и плохо поставленный голос.

"Первый признак — говор. Неважно какой: южнорусский, уральский, северный, кавказский. Людей с говором обычно не берут работать в крупные coll-центры. Второй признак — безграмотное построение предложений. В процессе разговора слышны приблатнённые интонации или хабалистость. Одним словом, вы чувствуете, что звонящий вам человек прочитал мало книг", — объясняет Ксения Чернова.

Наглость и чрезмерная напористость в речи, её быстрый темп — это ещё одни мошеннические приёмы, которые рассчитаны на то, чтобы человек не успел трезво оценить ситуацию.

"Такие речевые манипуляции, к сожалению, часто срабатывают на пожилых людях", — отметила собеседница Лайфа.