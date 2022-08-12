В день Военно-воздушных сил России, который отмечается 12 августа, Минобороны РФ показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 и истребителей Су-35С в ходе военной специальной "Операции Z" на Украине.

Опубликовано видео ударов с Су-25 и Су-35 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Так, опубликовано применение неуправляемых ракет с Су-25. Экипажи в составе пары нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ. Это было сделано с малых высот. Как отметил лётчик после приземления, средства объективного контроля затем подтвердили, что цель поражена.

Истребители Су-35С применяют для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность". Вылеты осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях.