Генерал рассказал о применении МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" на Украине

В ходе специальной военной "Операции Z" на Украине успешно применяются истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом рассказал командующий Военно-воздушных сил РФ, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолётах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", — сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда".

Кроме того, командующий уточнил, что в настоящее время на вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3. Сейчас эти самолёты модернизируются, на них устанавливается новое оборудование, новое более точное вооружение.

У "Кинжала" малая радиолокационная заметность при высокой манёвренности. Эта ракета предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Она набирает скорость в десять раз выше, чем у звука. Дальность — более двух тысяч километров. "Кинжал" может маневрировать, преодолевая системы ПВО. Может оснащаться обычной и ядерной боевыми частями.