ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 01:00
6130

Генерал рассказал о применении МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" на Украине

Командующий ВВС: МиГ-31 с "Кинжалами" успешно применяется на Украине

МиГ-31 с "Кинжалом". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

МиГ-31 с "Кинжалом". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе специальной военной "Операции Z" на Украине успешно применяются истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом рассказал командующий Военно-воздушных сил РФ, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолётах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", — сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда".

Кроме того, командующий уточнил, что в настоящее время на вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3. Сейчас эти самолёты модернизируются, на них устанавливается новое оборудование, новое более точное вооружение.

У "Кинжала" малая радиолокационная заметность при высокой манёвренности. Эта ракета предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Она набирает скорость в десять раз выше, чем у звука. Дальность — более двух тысяч километров. "Кинжал" может маневрировать, преодолевая системы ПВО. Может оснащаться обычной и ядерной боевыми частями.

Почему США выкопали обломки ракеты "Кинжал", которую Россия применила на Украине
Почему США выкопали обломки ракеты "Кинжал", которую Россия применила на Украине

Как сообщал Лайф, время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сократилось в десятки раз за счёт новых систем связи. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • гиперзвук
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar