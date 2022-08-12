"Работник года": Житель Приморья выпил, угнал Land Cruiser босса и разбил машину об пень

В Дальнереченске 38-летний мужчина за один день обеспечил себе сразу много проблем. Он украл ключи от автомобиля начальника и угнал внедорожник Toyota Land Cruiser. Так как в этот момент был нетрезв, то не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в пень.



Нетрезвый сотрудник разбил машину начальника об пень. Фото © УМВД России по Приморскому краю

В отделе полиции задержанный сознался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело об угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) — статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он был нетрезв. Также "работник года" никогда не получал водительского удостоверения", — сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Также в отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по статье об управлении машиной без прав в нетрезвом опьянения. За это суд уже назначил ему десять суток административного ареста.