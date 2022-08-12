Стала известна судьба попытавшегося проникнуть в офис ФБР

В США полиция смертельно ранила вооружённого мужчину, который попытался проникнуть в офис Федерального бюро расследований в Цинциннати, штат Огайо. Он вскоре скончался, сообщает CNN.

Рано утром 11 августа мужчина с оружием пытался пройти в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР. Сработавшая сигнализация его спугнула, он скрылся на автомобиле.

Мужчину преследовали сотрудники ФБР и местных правоохранительных органов на протяжении нескольких часов. В итоге подозреваемый остановил машину. Переговоры с вооружённым результата не дали, тогда сотрудники правоохранительных органов попытались взять подозреваемого под стражу, но он направил на них оружие и был смертельно ранен.

Подозреваемый, предположительно, был вооружён гвоздодёром и штурмовой винтовкой AR-15, сообщает источник CNN в федеральных правоохранительных органах. Мужчина был опознан как Рики Шиффер. ФБР изучает его страницы в социальных сетях и выясняет, имел ли он связи с экстремистскими организациями. А также выясняется, был ли он связан с какой-либо группой, участвовавшей в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, или, может быть, участвовал в тех событиях сам.