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12 августа, 01:11

Россия обвинила США в провоцировании крупнейшей катастрофы в Афганистане

Посольство РФ: США провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в Афганистане

Действия властей Соединённых Штатов, блокирующих резервов Центробанка Афганистана, провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в этой стране. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя обращение группы экономистов к американским властям относительно разблокирования данных резервов.

Как отметили в посольстве, там поддерживает это обращение. Российские дипломаты считают неприемлемым удерживание властями США финансовых ресурсов, принадлежащих афганскому народу, а торг по поводу условий выделения Кабулу половины суммы — циничным.

"Население Афганистана переживает беспрецедентный социально-экономический кризис. Действия Вашингтона усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране", — подчеркнули в посольстве.

Там призвали Вашингтон освободить международные авуары суверенного государства

Путин: Россия делает всё для нормализации ситуации в Афганистане

Путин: Россия делает всё для нормализации ситуации в Афганистане

Как рассказывал Лайф, год назад США заморозили госрезервы Правительства Афганистана в американских банках. На конец апреля 2021 года Международный валютный фонд оценивал валовые резервы афганского ЦБ в 9,4 миллиарда долларов.

Обложка ©

ТАСС \ EPA

Андрей Григорьев

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