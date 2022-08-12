Россия обвинила США в провоцировании крупнейшей катастрофы в Афганистане

Действия властей Соединённых Штатов, блокирующих резервов Центробанка Афганистана, провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в этой стране. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя обращение группы экономистов к американским властям относительно разблокирования данных резервов.

Как отметили в посольстве, там поддерживает это обращение. Российские дипломаты считают неприемлемым удерживание властями США финансовых ресурсов, принадлежащих афганскому народу, а торг по поводу условий выделения Кабулу половины суммы — циничным.

"Население Афганистана переживает беспрецедентный социально-экономический кризис. Действия Вашингтона усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране", — подчеркнули в посольстве.

Там призвали Вашингтон освободить международные авуары суверенного государства