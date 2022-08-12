"Ещё есть время": Пушков предупредил ЕС о тяжёлых последствиях эмбарго на нефть из России

Эмбарго на нефть из России, которое с 2023 года планирует ввести Евросоюз, накажет его самого куда больше, чем Москву. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал выводы агентства "Блумберг" о том, что Россия выигрывает схватку за энергетические рынки и что Европе будет сложно без нефти из РФ.

"Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 г., накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза ещё есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что в этом случае ЕС поступит в полном соответствии со своим принципом, согласно которому санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза.

"В данном же случае выходит наоборот. Именно такой вывод следует из анализа, проведённого автором агентства", — добавил Пушков.