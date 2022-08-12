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12 августа, 02:16

Шольца заинтересовал канадский "зелёный" водород

Handelsblatt: Хабек и Шольц отправятся в Канаду обсуждать энергетику

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек будет сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его визита в Канаду. Обсуждать там будут сотрудничество в сфере энергетики, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как отмечает издание, правительство Германии планирует расширить энергетическое партнёрство с Канадой, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа. Поездка канцлера и главы Минэкономики в первую очередь должна касаться темы "зелёного" водорода и возможных связей в области науки и энергетики.

Зелёный водород был на повестке дня ещё в мае этого года, когда Хабек встретился с министром по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Тогда вице-канцлер ФРГ пояснил, что Канада предлагает много возможностей, особенно когда речь идёт о соединении поставок сжиженного природного газа с переходом на безэмиссионный водород в будущем.

Власти Германии стремятся снизить зависимость от поставок российского газа в свете ситуации на Украине. Одним из решений они считают ввод в эксплуатацию терминалов по приёму СПГ.

Шольц назвал условие для визита Путина в Германию

Шольц назвал условие для визита Путина в Германию

Ранее Лайф писал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию взять в ФРГ турбину для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде, и продолжить поставки газа. Забирайте же её. Она [находится] здесь [в Германии]", — заявил он в ходе пресс-конференции в Берлине.

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ТАСС / Michael Kappeler

Светлана Шумакова

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