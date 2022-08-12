Шольца заинтересовал канадский "зелёный" водород

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек будет сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его визита в Канаду. Обсуждать там будут сотрудничество в сфере энергетики, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как отмечает издание, правительство Германии планирует расширить энергетическое партнёрство с Канадой, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа. Поездка канцлера и главы Минэкономики в первую очередь должна касаться темы "зелёного" водорода и возможных связей в области науки и энергетики.

Зелёный водород был на повестке дня ещё в мае этого года, когда Хабек встретился с министром по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Тогда вице-канцлер ФРГ пояснил, что Канада предлагает много возможностей, особенно когда речь идёт о соединении поставок сжиженного природного газа с переходом на безэмиссионный водород в будущем.

Власти Германии стремятся снизить зависимость от поставок российского газа в свете ситуации на Украине. Одним из решений они считают ввод в эксплуатацию терминалов по приёму СПГ.