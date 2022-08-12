Анонсировано заявление Байдена о его политическом будущем

Президент США Джо Байден планирует объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

Точная дата, когда президент США может объявить о своих планах, пока не известна, но ясно, что он настроен решительно. Агентство отмечает, что в него вселяют оптимизм успехи последних недель в экономической политике: прекращение роста инфляции и снижение цен на бензин, а также поддержка Конгрессом ряда законодательных инициатив Белого дома. По словам источников агентства Bloomberg, Байден считает, что в 2020 году был выдвинут кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, поскольку располагал наивысшими шансами на победу над Дональдом Трампом, а через два года ситуация, возможно, повторится.

Рейтинги Байдена остаются сравнительно низкими, однако президент не придаёт им особого значения. Тем не менее ряд опросов общественного мнения показывает, что при необходимости выбора между ним и Трампом большинство американцев предпочтёт всё же первый вариант.

Планами Байдена довольны не все демократы. Некоторые сомневаются, считают, что нынешнему хозяину Белого дома не стоит идти на второй срок, ведь в ноябре он отметит 80-летие.