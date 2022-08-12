"Останется без защиты": Небензя рассказал, чем может закончиться уход российских военных с ЗАЭС
Постпред Небензя: При уходе России с ЗАЭС Киев может устроить чудовищную провокацию
В случае если российские военные оставят Запорожскую атомную электростанцию без защиты, украинские власти могут использовать её для чудовищных провокаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации вокруг ЗАЭС, дипломат напомнил, что российские военные сейчас день за днём отражают атаку украинских сил на этот объект, причём в слаженной координации с персоналом станции. Именно благодаря этому удаётся предотвратить ядерную катастрофу, подчеркнул Небензя.
"Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчёт в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", — сказал российский постпред.
Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
ТАСС / AP