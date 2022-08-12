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12 августа, 04:29

"Останется без защиты": Небензя рассказал, чем может закончиться уход российских военных с ЗАЭС

Постпред Небензя: При уходе России с ЗАЭС Киев может устроить чудовищную провокацию

В случае если российские военные оставят Запорожскую атомную электростанцию без защиты, украинские власти могут использовать её для чудовищных провокаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации вокруг ЗАЭС, дипломат напомнил, что российские военные сейчас день за днём отражают атаку украинских сил на этот объект, причём в слаженной координации с персоналом станции. Именно благодаря этому удаётся предотвратить ядерную катастрофу, подчеркнул Небензя.

"Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчёт в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", — сказал российский постпред.

Небензя: При катастрофе на ЗАЭС ответственность ляжет на западных покровителей Киева

Небензя: При катастрофе на ЗАЭС ответственность ляжет на западных покровителей Киева

Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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