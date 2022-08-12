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12 августа, 04:12

"Дорого обходится Европе": Британцы назвали Зеленского клоуном после его слов о захвате Крыма

Читатели Express осудили Зеленского после его заявления о захвате Крыма

Читатели британской газеты Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который вновь заявил о намерении Киева захватить Крым.

"Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий", — посетовал Destiny84 на сайте издания.

"Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернёт деньги обратно", — считает john5678.

Есть под статьёй замечание, что Зеленский "дорого обходится Европе". А также его назвали главным клоуном Киева.

"Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольёт тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей", — убеждён Klingon warrior.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский снова заявлял о возвращении Крыма. Теперь добиваться "возвращения" полуострова будут военным путём, уверен он. В Крыму ответили: идея отторжения полуострова от России неуклонно ведёт Украину к полному краху, заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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ТАСС / Efrem Lukatsky

Светлана Шумакова

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