Читатели британской газеты Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который вновь заявил о намерении Киева захватить Крым.

"Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий", — посетовал Destiny84 на сайте издания.

"Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернёт деньги обратно", — считает john5678.

Есть под статьёй замечание, что Зеленский "дорого обходится Европе". А также его назвали главным клоуном Киева.