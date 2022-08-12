Крупнейшая в России авигруппа "Волга-Днепр" сменит акционеров

Основатель и основной владелец грузовой авиагруппы "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, попавший под санкции Великобритании, решил выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на авиарынке.

Подробности сделки не разглашаются, однако, со слов собеседников издания, Исайкин выходит из капитала всех иностранных активов: Alpine Prosperity Foundation в Лихтенштейне, Gloria 7 S.a r.l. в Люксембурге, нидерландской Volga-Dnepr Logistics B.V., немецкой CargoLogic Germany и британской CargoLogicAir. Это в том числе поможет данным компаниям продолжить работу и избежать угрозы блокировок счетов, а самому Исайкину — заняться другим бизнесом.

Неизвестен и новый состав акционеров, но, согласно данным источников, вероятнее всего, компания перейдёт Сергею Шклянику, Сергею Педану и Валерию Габриелю, с которыми Исайкин в 1990 году и запускал "Волгу-Днепр". В разные годы они также были соучредителями группы.