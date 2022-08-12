Минобороны Турции: Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из портов Украины
Два сухогруза с зерном Sormovskiy и Star Laura вышли из портов Украины, они направляются в Турцию и Иран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в "Твиттере".
"Сухогруз Sormovskiy под флагом Белиза, перевозящий 3,5 тысячи тонн пшеницы, вышел из порта Черноморск и направится в турецкий Текирдаг. Сухогруз Star Laura под флагом Маршалловых Островов вывозит из порта Южный 60 тысяч тонн кукурузы, которую планируется доставить в Иран", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позднее ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины.
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