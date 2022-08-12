Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев

Украинских беженцев, которых приняли граждане Великобритании, могут выгнать через полгода. Как пишет The Daily Telegraph, четверть британцев не планируют оставлять соседей на более долгий срок.

Речь идёт о проекте "Жильё для Украины", участники которого согласились приютить украинцев в своих домах минимум на шесть месяцев, получая за это от Правительства Великобритании ежемесячно 350 фунтов стерлингов (примерно 26 тысяч рублей). Управление национальной статистики провело опрос среди 17 тысяч подданных, результаты которого показали, что 26% граждан не хотят продолжать участие в программе. Четверть из них призналась, что это связано с ростом стоимости жизни.

"Четверть британцев, принявших украинцев в свои дома, через шесть месяцев хотят разорвать договорённость, что повышает вероятность того, что тысячи беженцев останутся без крова", — говорится в публикации.

Однако шесть из десяти британцев готовы разместить в своих домах украинцев на более долгий срок, а примерно 25% заявили, что даже готовы продлить соглашение более чем на год. Также почти все респонденты рассказали, что оказывают беженцам помощь и помимо проживания. Например, восемь из десяти британцев кормили украинцев, две трети помогли в поисках работы, а 45% — в финансовом плане. Каждый четвёртый участник программы отметил, что готов продлить соглашение при условии дополнительных выплат.