Центробанк отозвал лицензию у московского "Кросна-банка"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Кросна-банк", сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России приказом от 12.08.2022 № ОД-1704 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества "Кросна-банк". По величине активов кредитная организация занимала 290-е место в банковской системе Российской Федерации", — говорится в записи на сайте ЦБ.

По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В "Кросна-банке" назначена временная администрация, функции которой возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, добавили в пресс-службе.