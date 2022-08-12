Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на Бундестаг

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг с требованием восстановить особые привилегии, которые были отозваны у него в мае. Об этом сообщает агентство DPA в "Твиттере".

"Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишён в мае", — говорится в сообщении.

Шрёдер требует, в частности, чтобы ему вернули в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. Об этом сообщил адвокат экс-канцлера ФРГ Михаэль Нагель, ссылаясь на иск, поданный в Административный суд Берлина.