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12 августа, 06:46

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на Бундестаг

DPA: Шрёдер подал в суд на Бундестаг с требованием восстановить особые привилегии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг с требованием восстановить особые привилегии, которые были отозваны у него в мае. Об этом сообщает агентство DPA в "Твиттере".

"Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишён в мае", — говорится в сообщении.

Шрёдер требует, в частности, чтобы ему вернули в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. Об этом сообщил адвокат экс-канцлера ФРГ Михаэль Нагель, ссылаясь на иск, поданный в Административный суд Берлина.

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Напомним, 19 мая комитет Бундестага лишил Шрёдера части привилегий экс-канцлера ФРГ. По данным DPA, ограничения коснулись офисных помещений для работы бюро политика, однако пенсия и охрана бывшего главы немецкого правительства продолжили действовать.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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