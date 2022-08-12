Украинские войска обстреляли село в Курской области, снаряды упали в огороды
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово
Вооружённые силы Украины нанесли удары по селу Свердликово в Курской области, пострадавших в результате этого нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей", — написал он в телеграм-канале.
По словам Старовойта, огневая точка противника была подавлена ответным огнём.
А ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли окрестности двух других населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, добавил глава региона.
Telegram-канал Романа Старовойта (архивное фото)