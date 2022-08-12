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12 августа, 06:34

Украинские войска обстреляли село в Курской области, снаряды упали в огороды

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Свердликово

Вооружённые силы Украины нанесли удары по селу Свердликово в Курской области, пострадавших в результате этого нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей", — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, огневая точка противника была подавлена ответным огнём.

Жители находились в укрытиях: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам в Курской области

Жители находились в укрытиях: ВСУ выпустили более 25 снарядов по двум посёлкам в Курской области

А ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли окрестности двух других населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, добавил глава региона.

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Telegram-канал Романа Старовойта (архивное фото)

Артур Лапсаков

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