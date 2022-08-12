Украинские войска обстреляли село в Курской области, снаряды упали в огороды

Вооружённые силы Украины нанесли удары по селу Свердликово в Курской области, пострадавших в результате этого нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей", — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, огневая точка противника была подавлена ответным огнём.