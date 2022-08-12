Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение

Военные Украины покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное в Донецкой Народной Республике и перемещаются в сторону Соледара. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в телеграм-канале.