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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 07:04
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Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Бойцы ВСУ покидают позиции в Нагорном в ДНР

Военные Украины покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное в Донецкой Народной Республике и перемещаются в сторону Соледара. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в телеграм-канале.

Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске
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Ранее в ЛНР рассказали, сколько времени нужно для полного разминирования территории республики. Подразделения Народной милиции ежедневно ликвидируют взрывные устройства с пяти-восьми квадратных километров.

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Варвара Романова
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