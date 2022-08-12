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12 августа, 07:04

Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Бойцы ВСУ покидают позиции в Нагорном в ДНР

Военные Украины покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное в Донецкой Народной Республике и перемещаются в сторону Соледара. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в телеграм-канале.

Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске

Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске

Ранее в ЛНР рассказали, сколько времени нужно для полного разминирования территории республики. Подразделения Народной милиции ежедневно ликвидируют взрывные устройства с пяти-восьми квадратных километров.

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Getty Images

Варвара Романова

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