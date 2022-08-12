Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Бойцы ВСУ покидают позиции в Нагорном в ДНР
Военные Украины покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное в Донецкой Народной Республике и перемещаются в сторону Соледара. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в ЛНР рассказали, сколько времени нужно для полного разминирования территории республики. Подразделения Народной милиции ежедневно ликвидируют взрывные устройства с пяти-восьми квадратных километров.
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