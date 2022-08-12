Жители Запорожья не хотят воевать за Киев и сопротивляются ВСУ
Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья избегают службы в ВСУ
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области не хотят вступать в отряды территориальной обороны. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону", — приводит его слова РИА "Новости".
Власти Киева понимают все опасности оставлять оружие у жителей Запорожья, ведь вскоре они могут развернуть его в другую сторону. Рогов уточнил, что уже зафиксировано несколько случаев боевых столкновений между загрядотрядами и жителями региона, которых насильно загнали в ряды теробороны.
Ранее CNN показал, как украинцы семьями бегут на освобождённые территории Запорожья. На кадрах видна очередь из автомобилей, причём украинцы перемещаются со всеми вещами и даже домашними животными.
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