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12 августа, 07:13

Минфин США может ввести санкции против частных банков России

Украинский посол Маркарова призвала Минфин США ввести санкции против частных банков РФ

Украинский посол в США Оксана Маркарова призвала американский Минфин ввести санкции против частных банков России. Соответствующий запрос она передала ведомству, пишет агентство Bloomberg.

"Правительство президента Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой список подпадающих под санкции финансовых учреждений", — говорится в публикации.

По словам посла, рестрикции играют такую же важную роль, как и оружие. Как только один банк подпадает под ограничения, объяснила Маркарова, другая частная кредитно-финансовая организация внезапно становится финансистом промышленности или ВС. Кроме того, украинский посол настаивает на том, чтобы Госдеп США признал Россию спонсором терроризма.

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Ранее в Незалежной предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова. В целом Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ".

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Wikipedia

Светлана Оперук

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