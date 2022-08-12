Минфин США может ввести санкции против частных банков России

Украинский посол в США Оксана Маркарова призвала американский Минфин ввести санкции против частных банков России. Соответствующий запрос она передала ведомству, пишет агентство Bloomberg.

"Правительство президента Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой список подпадающих под санкции финансовых учреждений", — говорится в публикации.

По словам посла, рестрикции играют такую же важную роль, как и оружие. Как только один банк подпадает под ограничения, объяснила Маркарова, другая частная кредитно-финансовая организация внезапно становится финансистом промышленности или ВС. Кроме того, украинский посол настаивает на том, чтобы Госдеп США признал Россию спонсором терроризма.