"Роскосмос" представит макет орбитальной станции на форуме "Армия-2022"
Макет Российской орбитальной станции (РОС) впервые представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке", — сказано в записи на сайте госкорпорации.
Сейчас идёт эскизное проектирование станции. На стенде госкорпорации "Энергия" также будет представлена дополнительная информация о РОС.
Ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" показал примерный облик российской орбитальной станции. Так, первый этап развёртывания предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания.
Сайт "Роскосмоса"