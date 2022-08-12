"Роскосмос" представит макет орбитальной станции на форуме "Армия-2022"

Макет Российской орбитальной станции (РОС) впервые представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке", — сказано в записи на сайте госкорпорации.

Сейчас идёт эскизное проектирование станции. На стенде госкорпорации "Энергия" также будет представлена дополнительная информация о РОС.