Трамп призвал немедленно обнародовать документы после обыска в его доме
CNN: Трамп заявил, что не против публикации документов после обыска в его доме
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против публикации документов, связанных с обыском в его доме. Об этом в пятницу сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление политика в соцсетях.
Согласно сообщению Трампа, он не возражает против обнародования списка документов, изъятых после "неамериканского, необоснованного и ненужного" обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Однако он не уточнил, о каких именно бумагах идёт речь.
"Более того, я призываю к немедленному обнародованию этих документов", — заявил бывший президент в аккаунте на платформе Truth.
Присутствовать при обысках агенты ФБР не разрешили никому, включая адвокатов. Сейчас Минюст США просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, отмечается в публикации.
Напомним, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства.
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