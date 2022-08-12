Трамп призвал немедленно обнародовать документы после обыска в его доме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против публикации документов, связанных с обыском в его доме. Об этом в пятницу сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление политика в соцсетях.

Согласно сообщению Трампа, он не возражает против обнародования списка документов, изъятых после "неамериканского, необоснованного и ненужного" обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Однако он не уточнил, о каких именно бумагах идёт речь.

"Более того, я призываю к немедленному обнародованию этих документов", — заявил бывший президент в аккаунте на платформе Truth.

Присутствовать при обысках агенты ФБР не разрешили никому, включая адвокатов. Сейчас Минюст США просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, отмечается в публикации.