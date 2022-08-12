Мишустин: Кешбэк за путёвки на Дальний Восток увеличится вдвое

Кешбэк за путёвки на Дальний Восток увеличится до 20% от стоимости: россияне смогут вернуть до 40 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.

"Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путёвки — до 40 тысяч рублей", — сказал глава кабмина, отметив, что раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.

В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что число внутренних туристов в России на данный момент достигло 34 миллионов человек. А к концу года этот показатель может составить 61 миллион.

"Отрасль продолжает хорошо восстанавливаться. По внутреннему турпотоку: у нас в стране уже отдохнуло более 34 млн человек, это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году. По итогам 2022 года мы ожидаем турпоток на уровне 61 млн человек", — сказала Догузова на совещании с премьер-министром.