Мишустин: Осенний этап продажи туров с кешбэком начнётся с 25 августа

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% начнётся с 25 августа, а отправиться в поездку можно будет осенью и зимой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку", — сказал глава кабмина на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

В программе участвуют все регионы России, подчеркнул премьер, уточнив, что этой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек. Мишустин также добавил, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.