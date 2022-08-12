Туроператоры рассказали, в каких странах появились проблемы с получением "шенгена", кроме РФ
АТОР: Консульства ЕС повысили ценник на "шенген" для граждан Турции, Индии, Вьетнама и ЮАР
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), граждане некоторых стран столкнулись с трудностями в получении шенгенских виз. В связи с повышенным спросом европейские консульства увеличили прайс, говорится на сайте организации.
Так, например, до октября закрыта запись на подачу соответствующих документов в Турции, Индии, Вьетнаме и Южной Африке, где свободные окна есть только на последнюю неделю октября. В связи с этим граждане ЮАР увеличили ценник на перепродажу слотов записи — теперь они стоят в 5–6 раз выше, чем консульский сбор (80 евро).
В Индии запись на визу в Германию, Францию, Италию, Нидерланды есть только на ноябрь, поэтому за "шенгеном" люди отправляются в Консульство Испании, где визу оформляют за 5 дней.
А у жителей Вьетнама из-за получения в июле новых загранпаспортов, в которых нет информации о месте рождения владельца, Германия и Испания отказались принимать документы. Теперь граждане обращаются в Консульство Франции, где признали новые вьетнамские паспорта, но завысили ценник на подачу документов.
Ранее специалисты рассказали, какие страны проще всего дают россиянам шенгенскую визу. Также, несмотря на все разногласия, "очень неохотно", но продолжают выдачу виз россиянам Германия, Финляндия, но ждать придётся около двух-трёх месяцев.
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