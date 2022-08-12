Туроператоры рассказали, в каких странах появились проблемы с получением "шенгена", кроме РФ

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), граждане некоторых стран столкнулись с трудностями в получении шенгенских виз. В связи с повышенным спросом европейские консульства увеличили прайс, говорится на сайте организации.

Так, например, до октября закрыта запись на подачу соответствующих документов в Турции, Индии, Вьетнаме и Южной Африке, где свободные окна есть только на последнюю неделю октября. В связи с этим граждане ЮАР увеличили ценник на перепродажу слотов записи — теперь они стоят в 5–6 раз выше, чем консульский сбор (80 евро).

В Индии запись на визу в Германию, Францию, Италию, Нидерланды есть только на ноябрь, поэтому за "шенгеном" люди отправляются в Консульство Испании, где визу оформляют за 5 дней.

А у жителей Вьетнама из-за получения в июле новых загранпаспортов, в которых нет информации о месте рождения владельца, Германия и Испания отказались принимать документы. Теперь граждане обращаются в Консульство Франции, где признали новые вьетнамские паспорта, но завысили ценник на подачу документов.