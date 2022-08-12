Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре
Рогов: Огонь по Запорожской АЭС вели военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ
Обстреливали Запорожскую АЭС 11 августа военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
"Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", — сказал он.
В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный.
Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
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