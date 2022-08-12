НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 08:25

Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре

Рогов: Огонь по Запорожской АЭС вели военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ

Обстреливали Запорожскую АЭС 11 августа военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", — сказал он.

В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный.

ВСУ выпустили по Запорожской АЭС десятки беспилотников и ракет

ВСУ выпустили по Запорожской АЭС десятки беспилотников и ракет

Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров