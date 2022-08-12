Обстреливали Запорожскую АЭС 11 августа военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", — сказал он.

В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный.