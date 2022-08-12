Кабмин Украины разорвал соглашение о сотрудничестве с МВД Белоруссии

Киев принял решение разорвать соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства Незалежной от 9 августа, пишет "Судебно-юридическая газета".

"В связи с коренным изменением обстоятельств Кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществлённое 6 марта 1992 года в городе Чернигове", — говорится в документе.

Украинский Кабмин поручил МИД уведомить Минск о прекращении действия соглашения с даты получения такого сообщения. Согласно разорванному документу, МВД Украины и Белоруссии сотрудничали в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков, установления личностей без документов, обеспечения безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, развития научных, информационных и технических связей, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.