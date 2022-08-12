"Это уже не Оруэлл": Захарова назвала исчадием ада демократию США на фоне вспышки оспы обезьян
Захарова назвала исчадием ада демократию США на фоне вспышки оспы обезьян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала "деликатную" проблему, с которой столкнулись американские медики в связи с распространением оспы обезьян в США, добавив, что демократия в Штатах — это "уже не Оруэлл, а исчадие ада".
Дипломат уточнила, что, как пишут в материале NY Times, уже более шести тысяч американцев (или четверть от всех заболевших в мире) заразились оспой обезьян, при этом свыше 99% заболевших — мужчины, у которых состоялся половой акт с другим мужчиной. По словам авторов статьи, это "создаёт деликатную задачу для органов здравоохранения в деле информирования общества об угрозе".
Однако, по словам Захаровой, из деликатного в этой ситуации могут быть только попытки рассказывать о вирусной проблеме гендерно нейтрально, чтобы небинары не затрепетали.
"Правда, после англосаксонских "беременных не-женщин" и "пособий на аборты для мужчин" уже ничему не удивляешься. Всё-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадие ада", — добавила представитель МИД.
Кроме того, как подытожила Захарова, информация о том, что каждый четвёртый заболевший новой инфекцией — американец, заставляет задуматься.
Ранее Лайф рассказывал, что профильные клиники США не справляются с потоком заражённых оспой обезьян. Американские врачи опасаются, что вирус перекинется на более широкие слои населения, поскольку клиникам сексуального здоровья не хватает финансирования, чтобы справиться с новой вспышкой.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency