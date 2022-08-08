Профильные клиники США не справляются с потоком заражённых обезьяньей оспой Американские врачи опасаются, что вирус оспы обезьян перекинется на более широкие слои населения, потому что клиникам сексуального здоровья не хватает финансирования, чтобы справиться с новой вспышкой 8 августа, 16:35 Жители ждут в очереди в центре DC Health, где им вводят вакцину против оспы обезьян. Фото © Getty Images / Alex Wong

Вспышка обезьяньей оспы внезапно обрушилась на США. Американский минздрав опять переживает свой девятый вал как в начале эпидемии ковида - более 7 000 заболевших в 48 штатах. В мае органы здравоохранения Бостона подтвердили первый случай заболевания в США. С тех пор инфекция быстро распространилась. На прошлой неделе представители органов здравоохранения США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. Поскольку количество случаев заболевания растет, а профильные клиники испытывают трудности. Венерические больницы во всех крупных городах сейчас пытаются сдержать вирус, предлагая уход и руководство наиболее подверженной опасности части населения – гомосексуалистам и бисексуалам. Но вспышка может легко перешагнуть этот барьер и перекинуться на всех остальных, — отмечают авторы статьи CNBC.

Клиники сексуального здоровья по всей стране сталкиваются с наплывом пациентов, нуждающихся в тестах, вакцинах и лечении обезьяньей оспы. Это направление испытывает серьезное недофинансирование, врачи в клиниках говорят, что изо всех сил пытаются справиться с нехваткой кадров.

Один из руководителей службы здравоохранения ЛГБТ-центра в Лос-Анджелесе Доктор Уорд Карпентер заявил, что вспышка обезьяньей оспы в США протекает серьезнее, чем предполагалось. Центр предоставляет вакцинацию против оспы обезьян, тестирование и лечение в дополнение к своим обычным услугам, которые включают первичную помощь в лечении ВИЧ, венерических инфекций и психологическую помощь.

— Мы сейчас живем в таком же хаосе, как и в начале Covid, — отметил он, пояснив, что руководству центра приходится привлекать к решению проблемы сотрудников, «которые не имеют ничего общего с такой работой» и вынуждены осваивать новое для них направление.

Фармацевт готовится ввести дозу вакцины против обезьяньей оспыФото © Getty Images / Mario Tama

По его словам, ЛГБТ-центру в Лос-Анджелесе пришлось переместить множество сотрудников, чтобы отреагировать на вспышку, а у него самого больше нет возможности оказывать помощь своим пациентам.

О проблеме заявили 100 членов Конгресса, направив президенту Джо Байдену письмо в конце прошлого месяца. Парламентарии предлагают срочно принять меры поддержки. Они призвали главу страны и профильного министра выделить не менее 30 миллионов долларов на финансирование клиник, которые борются со вспышкой и занимаются профилактикой оспы обезьян.

Главные факторы заражения

Медицинская сфера испытывает серьезное давление из-за вспышки оспы обезьян. Всплеск количества пациентов, дефицит вакцин и тестов по мере роста числа заболевших остановится для системы очередным стрессом, вызванным в том числе и хроническим недофинансированием, объясняют американские врачи.

Оспа обезьян распространяется главным образом через прикосновения к коже во время сексуальных контактов. Этим и отличается течение инфекции, спровоцированной новым вирусом, от того, что описывают в классической медицинской литературе.

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Оспа обезьян редко приводит к летальному исходу, и в США пока не было зарегистрировано ни одного случая. Но некоторые пациенты так страдают от мучительной боли из-за сыпи, которая часто развивается на гениталиях или анусе, что им требуется госпитализация.

— Это не удаётся быстро погасить приёмом антибиотиков, на лечение требуется более длительный срок. Люди живут с этой болью неделями, — говорит врач и эксперт по инфекционным заболеваниям Howard Brown Health из Чикаго Ану Хазра.

Он также сообщил, что число людей, приходящих на обследование по подозрению на новую инфекцию, в Чикаго с мая увеличилось в геометрической прогрессии.

Хотя в настоящее время подвергаются наибольшему риску геи и бисексуальные мужчины, представители органов здравоохранения неоднократно подчеркивали, что любой человек может заразиться обезьяньей оспой при физическом контакте с кем-то, инфицированным вирусом, или через зараженные материалы, такие как полотенца и простыни.

Доктор Карпентер считает, что у США есть возможность сдержать вспышку. Пока она ограничена сообществом геев и бисексуальных мужчин, но по мере роста числа случаев заражения растет риск того, что вирус проникнет в более широкие круги населения. Американские врачи по большому счету требуют скоординированной, целенаправленной и всеобъемлющей стратегии общественного здравоохранения, которая будет разработана властями, и призывают относится к этому так же серьезно, как и к ковиду.

Дебаты в правительстве и финансирование

Часть законодателей США и местные медицинские сообщества раскритиковали темпы реакции федерального правительств. Однако министр здравоохранения Ксавьер Бесерра заявил, что администрация Байдена сделала все возможное, чтобы увеличить доступность вакцин, тестов и лечения для борьбы с новым вирусом.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, опрос 80 клиник в конце июля показал, что 40% понесли непредвиденные расходы на материалы и персонал из-за вспышки оспы обезьян, а 65% —прекратили прием пациентов без предварительной записи.

Дефицит вакцин

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Доктор Карпентер напомнил, что спрос на вакцины против оспы обезьян огромен. По его словам, на прошлой неделе персонал его центра несколько дней подряд вакцинировал людей. На данный момент они ввели 1500 доз вакцины. По данным департамента здравоохранения округа, Лос-Анджелес получил около 24 000 доз от федерального правительства.

В правительстве признают, что предложение двухдозовой вакцины против оспы обезьян Jynneos ограничено, что приводит к очередям и даже протестам. Профильный департамент увеличил поставки, и с мая было доставлено более 600 000 доз. В прошлую пятницу было предоставлено 786 000 доз. Город Чикаго получил дополнительно 15 000 доз вакцины в минувшие выходные в дополнение к 7 000, доставленным в июле. Но доктор Хазра отмечает, что этого все еще недостаточно, чтобы удовлетворить спрос мужчин из групп риска.

Губернаторы Калифорнии, Иллинойса и Нью-Йорка объявили чрезвычайные ситуации в ответ на вспышку инфекции, для того, чтобы поддержать усилия по вакцинации. Но доктор Карпентер полагает, что кампанию вакцинации необходимо расширить, чтобы любой, кто думает, что подвергается риску заражения обезьяньей оспой, мог сделать прививку. Ведь в группе риска США насчитывается 1,7 миллиона человек.

Авторы статьи обращают внимание, что тестирование стало значительно проще с начала вспышки после того, как к работе были привлечены коммерческие лаборатории, что увеличило еженедельную мощность в США до 80 000 тестов в неделю.

Флакон с вакциной от оспы обезьян. Фото © Getty Images / David Joles / Star Tribune Достигнет ли оспа обезьян масштабов эпидемии коронавируса? 0 Да, потому что это искусственный вирус, который нужен бигфарме Нет, эта мутация слишком слаба Свой вариант в комментарии

Авторы Мари Медведева