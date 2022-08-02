Блогеры выложили пугающие фото, честно показав, как оспа обезьян уродует лица
Про обезьянью оспу этим летом не слышал разве что глухой. 10 дней назад гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного значения. В России выявлен лишь один пациент с оспой обезьян, его уже выписали из больницы после полного выздоровления. Как выглядят те, кто подхватил заразу, и каково это — жить с оспой? Расскажем на примере заграничных блогеров, которые не постеснялись выложить пугающие фото и честно показали, как болезнь изуродовала лица.
Актёр Мэтт Форд уже оправился от оспы обезьян, но болезнь всё ещё напоминает о себе шрамами от волдырей. Такие образуются после ветрянки, например. Период, когда было особенно плохо, красавчик вспоминает с содроганием.
Начиналась болезнь так же, как обычный грипп: с высокой температуры, кашля, лихорадки… А когда симптомы ОРВИ исчезли, на теле внезапно проступили оспины, вызывавшие острую боль. Некоторые до сих пор остаются на лице Мэтта, в частности на подбородке. Форд носит бороду, потому высыпания не столь заметны
У Мэтта Форда после оспы обезьян на лице остаются язвы. Фото © TikTok / jmatthiasford
Другой житель США, тиктокер из Лос-Анджелеса, подробно рассказывает, как подхватил болезнь через физический контакт. "Оспа необязательно передаётся половым путем. Можно заболеть, если вы носили одну футболку, спали в одной постели или просто обнялись". Воспаления не прошли мимо ни одного участка тела парня, поразив даже губы и ладони. Выглядит жутко, особенно в одном из роликов, где американец давит гной из волдырей
Гнойные волдыри и оспины пошли по всему телу блогера из Калифорнии. Фото © Twitter / yucaafrita
В Сети уже предупреждают: заражённые обезьяньей оспой распространяют её словно грипп. И просят тех, кто подхватил болезнь, изолироваться и предупредить людей, с кем контактировали в последние дни
Как выглядит обезьянья оспа. Фото © Twitter / yucaafrita
По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекция представляет для жителей планеты умеренный риск. Однако это не касается граждан европейских стран, где угроза достаточно высока
Лицо, поражённое обезьяньей оспой. Фото © Twitter / yucaafrita
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