Пять человек предстанут перед судом по делу об убийстве девушки-хореографа в Москве

Следственный комитет России завершил расследование дела об убийстве 30-летней девушки Натальи на Профсоюзной улице в Москве в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пять человек получат наказания в зависимости от роли каждого в преступлении. В частности, им были предъявлены обвинения по статьям об организации, подстрекательстве и пособничестве убийства по найму, незаконном изготовлении оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, а также о разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия.

По версии следствия, Елена С. ввиду ревности, ненависти и личной неприязни к Наталье решила убить её, о чём в сентябре 2020-го рассказала сожителю Константину Т. Тот для организации расправы обратился к знакомому Алексею Г., который предложил Руслану Т. принять в этом участие. Ему пообещали вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. В преступлении также принимал участие брат Руслана Хасан Т. Фигуранты установили слежку на маршрутах передвижения Натальи, местах её проживания и работы, а вместе с тем купили оружие и боеприпасы к нему. А 23 декабря 2020 года Руслан Т. выстрелил в девушку и скрылся.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 15 декабря 2020 года Алексей вместе с Русланом и Хасаном напали на мужчину в Новой Москве и, угрожая оружием, украли автомобиль. Хозяин машины побоялся обращаться в полицию из-за угроз. Именно на этом автомобиле Руслан скрылся с места убийства Натальи. Правоохранители смогли найти убийцу благодаря отпечаткам пальцев на оружии, которое он выбросил после совершения преступления.