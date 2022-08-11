Россиянин зверски расправился с возлюбленной с помощью вилки и угодил на 13,5 года в тюрьму

Ленинский районный суд Саратова отправил в колонию местного жителя, который убил сожительницу столовой вилкой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Установлено, что убийство произошло в ночь на 22 марта в коммунальной квартире по улице Космодемьянской. Из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений пьяный 34-летний мужчина избил 45-летнюю сожительницу кулаками, а затем неоднократно ударил её вилкой, в том числе в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Её тело в тот же день нашёл сын и вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма шеи. Ближайшие 13,5 года злоумышленник проведёт за решёткой в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.