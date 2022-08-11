Россиянин зверски расправился с возлюбленной с помощью вилки и угодил на 13,5 года в тюрьму
Житель Саратова осуждён на 13,5 года колонии за убийство сожительницы столовой вилкой
Ленинский районный суд Саратова отправил в колонию местного жителя, который убил сожительницу столовой вилкой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Установлено, что убийство произошло в ночь на 22 марта в коммунальной квартире по улице Космодемьянской. Из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений пьяный 34-летний мужчина избил 45-летнюю сожительницу кулаками, а затем неоднократно ударил её вилкой, в том числе в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Её тело в тот же день нашёл сын и вызвал полицию.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма шеи. Ближайшие 13,5 года злоумышленник проведёт за решёткой в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Лайф рассказывал, что мать и отчим предстанут перед судом за убийство пропавшего 21 год назад ребёнка из Башкирии. В 2001 году сообщалось, что мальчик уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки, но домой не вернулся. Поиски шли долгое время, но результатов не принесли. Всё изменилось в 2017 году, когда в лесополосе были обнаружены останки человека.
Telegram-канал СУ СКР по Саратовской области