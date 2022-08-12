Более 81% россиян выразили доверие Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю вырос на 0,5 процентного пункта до 81,3%. Такие данные в пятницу приводят аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился в период с 1 по 7 августа, участие в анкетировании приняло 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составил 78,3%", — отмечается в исследовании.

Кроме того, деятельность Правительства РФ одобряет 52,6% опрошенных, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,2% респондентов. О доверии российскому политику заявили 63,1%.