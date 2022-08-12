Британия поставила Украине пусковые установки M270

Великобритания доставила на Украину реактивные системы залпового огня M270. Об этом в "Твиттере" сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! На Украину прибыло больше РСЗО M270. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — написал он.

Кроме того, Резников добавил, что скоро прибудут и другие "подарки".