Британия поставила Украине пусковые установки M270
Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил от Великобритании РСЗО M270
Великобритания доставила на Украину реактивные системы залпового огня M270. Об этом в "Твиттере" сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! На Украину прибыло больше РСЗО M270. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — написал он.
Кроме того, Резников добавил, что скоро прибудут и другие "подарки".
Ранее Лайф рассказывал, что Швеция направит 120 инструкторов в Британию для военной подготовки украинских солдат. Цель такой инициативы состоит в том, чтобы дать Незалежной возможность поддерживать и укреплять оборонный потенциал.
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