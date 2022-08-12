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12 августа, 08:19

Британия поставила Украине пусковые установки M270

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил от Великобритании РСЗО M270

Великобритания доставила на Украину реактивные системы залпового огня M270. Об этом в "Твиттере" сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! На Украину прибыло больше РСЗО M270. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — написал он.

Кроме того, Резников добавил, что скоро прибудут и другие "подарки".

Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось

Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось

Ранее Лайф рассказывал, что Швеция направит 120 инструкторов в Британию для военной подготовки украинских солдат. Цель такой инициативы состоит в том, чтобы дать Незалежной возможность поддерживать и укреплять оборонный потенциал.

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Getty Images / Sean Gallup

Григорий Воронцов

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