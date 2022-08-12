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12 августа, 08:24

Три ребёнка погибли при пожаре в Подмосковье

Трое детей 9, 7 и 5 лет погибли в результате пожара в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Пожар, в котором погибло трое детей. Видео © телеграм-канал прокуратуры Московской области

"По предварительным данным, около 16 часов 11 августа в частном доме, расположенном в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области, произошёл пожар. В результате происшествия погибли трое детей", — рассказали в прокуратуре.

По данным источника Лайфа, возгорание произошло в трёхэтажном доме с мансардой. Дети проживали с матерью, но в момент пожара её не было дома.

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А ранее Лайф рассказывал, что пожар в больнице в городе Ичхон в Республике Корея обернулся гибелью пятерых человек, ещё 37 человек пострадали.

Обложка ©

телеграм-канал прокуратуры Московской области

Александра Вишнякова

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