Звезду Голливуда Энн Хеч отключат от аппаратов жизнеобеспечения и сделают донором органов
Врачи констатировали смерть мозга американской актрисы Энн Хеч, госпитализированной с тяжёлыми травмами после огненного тарана гаража на MINI Cooper. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя семьи и друзей артистки. За здоровье обладательницы премии "Эмми" близкие молились неделю, но чуда не произошло.
Теперь родным Хеч придётся принять трудное решение об отключении её от систем жизнеобеспечения. Энн будет находиться на аппарате искусственной вентиляции лёгких до тех пор, пока врачи не установят, может ли звёздная пациентка стать донором каких-либо органов, не повреждённых в результате ДТП и последовавшего за аварией пожара.
Госпожа Хеч уже давно решила пожертвовать органы, и её держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы определить, жизнеспособны ли они. У Энн было огромное сердце, и она удивляла всех, с кем была знакома, щедростью души. Делом всей своей жизни считала не только артистическую деятельность, но и распространение доброты и радости. Её будут помнить за мужественную честность и очень скучать по её свету
Напомним, 5 августа в одном из районов Лос-Анджелеса Энн Хеч за рулём авто пронеслась по улице на большой скорости, после чего въехала в постройку. После первого удара очевидцы попытались помочь звезде выбраться из машины, но она сдала назад, попыталась уехать — и опять протаранила стену. После этого автомобиль загорелся. Когда подъехали медики и спасатели, Хеч уже получила серьёзные ожоги, её экстренно госпитализировали. Из-за тяжёлого состояния актрису на месте аварии на алкоголь не проверили. При этом очевидцы утверждали, что видели внутри машины бутылку, предположительно, со спиртным.
Встречалась с солевыми ублюдками, била тату: Как жила порноактриса Гришман, которую, вероятно, убил бойфренд
Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic