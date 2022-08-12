Звезду Голливуда Энн Хеч отключат от аппаратов жизнеобеспечения и сделают донором органов

Госпожа Хеч уже давно решила пожертвовать органы, и её держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы определить, жизнеспособны ли они. У Энн было огромное сердце, и она удивляла всех, с кем была знакома, щедростью души. Делом всей своей жизни считала не только артистическую деятельность, но и распространение доброты и радости. Её будут помнить за мужественную честность и очень скучать по её свету

Представитель семьи Энн Хеч