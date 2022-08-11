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11 августа, 15:44

Лепс потратил на пластику полмиллиона рублей, но выглядеть лучше не стал

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-52228413?z=photo-52228413_457282167/photos-52228413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">official_leps</a></p>

Обложка © VK / official_leps

Народный артист России Григорий Лепс месяц назад отметил 60-летие. Певец подошёл к юбилею в лучшей за последние месяцы форме: после развода исполнитель хита "Рюмка водки на столе" постройнел, похудев на 15 килограммов. Причём Лепс раскрыл все карты, как ему удалось сбросить вес: артист ежедневно проходит 15–20 километров и регулярно проплывает по 2 километра в бассейне.

А ещё музыкант пересадил волосы в заграничной клинике, причём процедуру прошёл не в первый раз. Видимо, потребовалось обновление. Кроме того, весной 2022-го Лепс подкорректировал лицо, но не все заметили изменения. Вероятно, певец подтянул овал и сделал блефаропластику — корректировку век.

В данном случае мы видим пример эстетической блефаропластики, когда целью является омоложение тканей

Алина Кибишева

пластический хирург

За омолаживающие процедуры Лепс выложил свыше 500 тысяч рублей, пишет kp.ru, а пересадка волос обходится не меньше чем в 170 тысяч, с учётом того, что артист делал её за границей, вышло, наверное, ещё больше.

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