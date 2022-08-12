Национальный расчётный депозитарий через суд ЕС попробует отменить санкции

Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в суд в Люксембурге для отмены введённых европейских санкций. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

"12 августа 2022 года Национальный расчётный депозитарий обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введённых ограничений", — говорится в записи.

Юристы НРД попробуют доказать, что включение депозитария в санкционные списки ЕС является необоснованным и неправомерным. Из-за этого решения Брюсселя пострадали не только российские, но и иностранные инвесторы, уточнили в организации.