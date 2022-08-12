Посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России

Приближающаяся зима стала одним из союзников России в украинском конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками нефти и газа на Запад. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима", — отметила дипломат в интервью Bloomberg.

Опасения Маркаровой по поводу прекращения Россией поставок энергоресурсов в Западную Европу основаны на том, что по мере приближения зимы это скажется на простых жителях ЕС. Посол добавила, что "пока что не все партнёры Киева провели диверсификацию или уменьшили свою зависимость" от российского топлива.