Запорожская АЭС может быть законсервирована
Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за обстрелов со стороны ВСУ
Власти не исключают сценария с консервацией Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире "России 24". Он отметил, что выработка энергии на станции и так минимальная, добавив, что подконтрольные Владимиру Зеленскому территории явно ждут проблемы с электричеством.
"Скоро украинские власти не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории", — проинформировал Рогов.
Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ