НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 09:04

Запорожская АЭС может быть законсервирована

Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за обстрелов со стороны ВСУ

Власти не исключают сценария с консервацией Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире "России 24". Он отметил, что выработка энергии на станции и так минимальная, добавив, что подконтрольные Владимиру Зеленскому территории явно ждут проблемы с электричеством.

"Скоро украинские власти не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории", — проинформировал Рогов.

Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре

Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре

Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров