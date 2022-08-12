Запорожская АЭС может быть законсервирована

Власти не исключают сценария с консервацией Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире "России 24". Он отметил, что выработка энергии на станции и так минимальная, добавив, что подконтрольные Владимиру Зеленскому территории явно ждут проблемы с электричеством.