Терапевт призвала "не перегибать" с ограничением продажи алкоголя у зон отдыха
Терапевт Ярцева поддержала идею ограничить продажу спиртного у зон отдыха
Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева поддержала идею ограничить продажу алкогольной продукции вблизи зон отдыха, особенно прибрежных. Таким мнением она поделилась с RT.
"Если прибрежные зоны, то я соглашусь, потому что большое количество людей после принятия алкоголя идут купаться в запрещённых местах, это приводит к плачевным последствиям", — сказала она.
Однако, по словам Ярцевой, нужно тщательно проработать закон, чтобы "не было перегибов". При этом врач отметила, что является противником алкоголя, добавив, что "ничего полезного в нём нет".
Ранее Лайф писал, что стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию. "Коммерсант" связывает снижение импорта с антироссийскими санкциями и изменением курса валют. Так, крупнейшие импортёры и дистрибьюторы алкоголя Simple и Luding останавливали отгрузку в РФ ещё в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро.
ТАСС / Новодережкин Антон