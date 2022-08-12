Терапевт призвала "не перегибать" с ограничением продажи алкоголя у зон отдыха

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева поддержала идею ограничить продажу алкогольной продукции вблизи зон отдыха, особенно прибрежных. Таким мнением она поделилась с RT.

"Если прибрежные зоны, то я соглашусь, потому что большое количество людей после принятия алкоголя идут купаться в запрещённых местах, это приводит к плачевным последствиям", — сказала она.

Однако, по словам Ярцевой, нужно тщательно проработать закон, чтобы "не было перегибов". При этом врач отметила, что является противником алкоголя, добавив, что "ничего полезного в нём нет".