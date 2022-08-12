Актриса сериала "Бывшие" перевела на "безопасный счёт" мошенников почти полмиллиона

Российская актриса и модель Иванка Осина-Фридман, известная зрителям по сериалам "Бывшие" и "Контакт", стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает в пятницу телеграм-канал SHOT, девушку "по классической схеме" обворовали на 440 тысяч рублей.

Актрисе позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, и сообщили, что некие мошенники якобы пытаются украсть деньги с её карты. Девушка испугалась, но аферисты тут же предложили ей перевести средства на "безопасный счёт", и Осина-Фридман согласилась.

По данным SHOT, в настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.