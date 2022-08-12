Путин учредил 8 апреля Днём российской анимации

Президент России Владимир Путин установил 8 апреля Днём российской анимации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации, постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.