Путин учредил 8 апреля Днём российской анимации
Президент России Владимир Путин установил 8 апреля Днём российской анимации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации, постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", — сказано в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности. Он будет отмечаться ежегодно 8 июля.
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