Китай ввёл санкции против замминистра транспорта Литвы Вайчюкявичюте за визит на Тайвань
Пекин ввёл санкции против замглавы Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за то, что она посетила Тайвань. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.
"Эта поездка — серьёзное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны <...> Мы замораживаем международное взаимодействие с Литвой в области транспорта", — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия Вильнюса являются нарушением принципа "одного Китая", соблюдение которого необходимо считать обязательным условием для сотрудничества двух государств.
Напомним, делегация из Литвы прибыла на Тайвань 7 августа. Это был пятидневный визит, необходимый для укрепления стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах.
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