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12 августа, 12:39

Китай ввёл санкции против замминистра транспорта Литвы Вайчюкявичюте за визит на Тайвань

Пекин ввёл санкции против замглавы Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за то, что она посетила Тайвань. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

"Эта поездка — серьёзное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны <...> Мы замораживаем международное взаимодействие с Литвой в области транспорта", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия Вильнюса являются нарушением принципа "одного Китая", соблюдение которого необходимо считать обязательным условием для сотрудничества двух государств.

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Напомним, делегация из Литвы прибыла на Тайвань 7 августа. Это был пятидневный визит, необходимый для укрепления стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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