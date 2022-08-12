Китай ввёл санкции против замминистра транспорта Литвы Вайчюкявичюте за визит на Тайвань

Пекин ввёл санкции против замглавы Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за то, что она посетила Тайвань. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

"Эта поездка — серьёзное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны <...> Мы замораживаем международное взаимодействие с Литвой в области транспорта", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия Вильнюса являются нарушением принципа "одного Китая", соблюдение которого необходимо считать обязательным условием для сотрудничества двух государств.