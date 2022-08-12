Минкульт Украины планирует расширить статус английского языка в стране

Украинский Минкульт начал разрабатывать законопроект, расширяющий статус английского языка в стране. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы министерства Ростислав Карандеев. По его словам, без такой меры Незалежная остаётся отделённой от европейских государств и остального мира языковым барьером.

"Министерство культуры и информационной политики Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни", — сказал Карандеев.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в нормативы об образовании и госслужбе. По словам министра, это означает, что в перспективе каждый работник государственной сферы и правоохранительных органов будет обязан владеть английским языком.