НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 12:31

Минкульт Украины планирует расширить статус английского языка в стране

Украинский Минкульт начал разрабатывать законопроект, расширяющий статус английского языка в стране. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы министерства Ростислав Карандеев. По его словам, без такой меры Незалежная остаётся отделённой от европейских государств и остального мира языковым барьером.

"Министерство культуры и информационной политики Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни", — сказал Карандеев.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в нормативы об образовании и госслужбе. По словам министра, это означает, что в перспективе каждый работник государственной сферы и правоохранительных органов будет обязан владеть английским языком.

Власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением

Власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением

При этом ранее стало известно, что киевские школы откажутся от преподавания на русском языке в новом учебном году. По данным СМИ, об этом заявил Департамент образования и науки горсовета после запроса одной из общественных организаций. В то же время власти Львовской области уже ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением.

Обложка ©

Wikipedia / AndriiDydiuk

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров