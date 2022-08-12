Голландская компания заплатила 6,5 тыс. евро, чтобы убрать слово "русский" из названия салата

Голландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen решил убрать слово "русский" из названия салата. Теперь блюдо можно будет найти в магазинах под названием "Традиционный яичный салат", сообщает издание De Telegraaf.

"Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же", — успокоили любителей блюда представители компании.

При этом возвращение прежнего названия в ближайшее время исключено, подчеркнули в Kleer Delicatessen. По словам производителя, "это изменение необратимо", поскольку компания сильно потратилась, приняв решение переименовать салат.

"Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 тысяч этикеток с названием "Русский яичный салат". Это обошлось нам в шесть с половиной тысяч евро, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг", — объяснили в компании.