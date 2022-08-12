НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 12:16

Президент Южной Осетии освободил от должностей и.о. министра обороны и его заместителя

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от занимаемых должностей исполняющего обязанности министра обороны республики Владимира Пухаева и его заместителя по работе с личным составом Игоря Алборова. Указы опубликованы на сайте главы республики.

"Освободить Пухаева Владимира Эдуардовича от исполнения обязанностей министра обороны Республики Южная Осетия", — сказано в документе.

Другим указом от должности был освобождён Алборов. Документы вступают в силу со дня их подписания. О новых назначениях не сообщается.

Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Ранее Лайф писал, что глава Южной Осетии Гаглоев отложил референдум о присоединении к России. При этом он отдельно подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции.

Обложка ©

Сайт президента Южной Осетии

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров