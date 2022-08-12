Президент Южной Осетии освободил от должностей и.о. министра обороны и его заместителя
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от занимаемых должностей исполняющего обязанности министра обороны республики Владимира Пухаева и его заместителя по работе с личным составом Игоря Алборова. Указы опубликованы на сайте главы республики.
"Освободить Пухаева Владимира Эдуардовича от исполнения обязанностей министра обороны Республики Южная Осетия", — сказано в документе.
Другим указом от должности был освобождён Алборов. Документы вступают в силу со дня их подписания. О новых назначениях не сообщается.
Ранее Лайф писал, что глава Южной Осетии Гаглоев отложил референдум о присоединении к России. При этом он отдельно подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции.
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